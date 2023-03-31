Верховный суд по апелляции на месяц сократил срок фигурантке «дела Автуховича» Ирине Горячкиной, говорится в пресс-релизе суда.

Суд освободил Горячкину от наказания по статье об укрывательстве преступлений (часть 1 статьи 105 УК) «ввиду истечения сроков давности» и пересмотрел срок, назначив 6 лет колонии вместо 6 лет и 1 месяца.

Николая Автуховича освободили от наказания по статье о незаконных действиях в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ (часть 1 статьи 295−3 УК) «ввиду истечения сроков давности», но приговор — 25 лет колонии — не изменили.

В октябре 2022 года суд в Гродно назначил фигурантам «дела Автуховича» от 2,5 до 25 лет колонии.

«Призывали к протестам, к кровавому мятежу». Суд приговорил фигурантов «дела Автуховича» к срокам до 25 лет — главное о процессе



