Литовский сейм ограничил выдачу виз беларусам, но сохранил возможность получать ВНЖ

Литовские депутаты приняли ограничительные меры в отношении беларусов и россиян из-за войны России против Украины, сообщает сайт Литовского сейма. За закон проголосовали 76 депутатов сейма, против — 13, воздержались 34 депутата.

Согласно закону, беларусы не смогут получать литовские визы, кроме случаев, когда заявление подается с помощью министерства иностранных дел Литвы. Тем не менее, они по-прежнему смогут получать виды на жительство и литовское гражданство, а также покупать недвижимость в Литве.

По новому закону беларусам нельзя ввозить и вывозить украинские гривны из Литвы и получать статус электронного резидента. Исключение — беларусы, имеющие постоянный вид на жительство в Литве.

Закон вступит в силу 3 мая 2023 года и будет действовать до 2 мая 2024 года, если президент Литвы Гитанас Науседа не наложит на него вето.