Суд назначил 15 лет колонии жителю Минска, обвиняемому в подрыве милицейской машины

Суд Центрального района Минска назначил минчанину Максиму Селезневу 15 лет колонии усиленного режима и 200 базовых величин штрафа по делу о подрыве милицейского автомобиля, передает правозащитный центр «Вясна».

Судья Дмитрий Карсюк признал Селезнева виновным в незаконных действиях в отношении оружия, боеприпасов и взрывчатки (части 2 и 4 статьи 295 УК) и акте терроризма (части 1 и 2 статьи 289 УК).

По этому делу к трем месяцам колонии за «недонесение о преступлении» осудили Дмитрия Мартинкевича, добавляют правозащитники.

Как пишет «Вясна», речь идет о происшествии, которое случилось в ночь с 7 на 8 января недалеко от здания Центрального РУВД. Тогда СК сообщил о повреждении милицейского автомобиля «с использованием самодельного взрывного устройства». По версии ведомства, Селезнев причастен к повреждению киоска «Табакерка» и урны том же районе. Кроме того, минчанин подорвал два взрывных устройства у Центрального РУВД 1 января, говорил замминистра СК Геннадий Казакевич.

В ведомстве утверждали, что дома у минчанина нашли не меньше пяти «подготовленных к использованию взрывных устройств и в больших количествах различные химические вещества и компоненты для их изготовления».