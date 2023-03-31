Милицейский канал опубликовал видео с задержанными гомельчанами, которые «разжигали вражду и оскорбляли власть»

Близкий к силовикам телеграм-канал «Ближе к звездам» опубликовал видео задержания четверых гомельчан, которые «вынашивали планы по дестабилизации обстановки в Беларуси» и «имели связи» с полком Калиновского.

Авторы канала назвали жителей Гомеля «спящей ячейкой экстремистов», которые «разжигали социальную вражду и ненависть в интернете, оскорбляли представителей власти», создали «экстремистское формирование».

На «покаянном» видео один из задержанных рассказал, что создал в телеграме чат и пригласил в него своих друзей: «Ребята постили в этой группе не самые хорошие вещи, всякие "экстремистские" материалы».

Кроме того, он рассказал о «свертке с небольшим количеством марихуаны», который лежит на полке в гараже. Двое задержанных сказали, что после начала войны в Украине оставляли негативные комментарии о Лукашенко.

«Медиазона» нашла во «Вконтакте» страницы троих задержанных мужчин — Игоря Черноусова, Дмитрия Папкова и Константина Гвоздева.