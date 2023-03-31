Уимблдон отменил запрет на участие в турнире теннисистов из Беларуси и России

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) отменил запрет на участие беларуских и российских теннисистов на участие в Уимблдонском турнире в 2023 году, говорится в заявлении клуба.

Теннисисты из Беларуси и России смогут принять участие в турнире в нейтральном статусе. При этом спортсменам запрещается выражать поддержу вторжению России в Украину, а также получать госфинансирование из России и Беларуси, включая спонсоров, «управляемых или контролируемых» странами.

«Мы продолжаем осуждать российское незаконное вторжение и полностью поддерживаем народ Украины, — сказал глава AELTC Иан Хьюитт, отметив, что отмена запрета была «чрезвычайно трудным решением».

В апреле прошлого года Уимблдон не допустил к участию теннисистов из Беларуси и России.