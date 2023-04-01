В Украине погиб беларуский доброволец; в 2017 году он был осужден за пытки

В Украине погиб доброволец Даниил Ляшук с позывным «Моджахед», сообщает телеграм-канал Deni Vendetti.



До 14 лет он жил в Бресте, потом переехал в Крым с родителями.

После аннексии Крыма в 2014 году Ляшук уехал воевать на Донбасс в составе батальона «Торнадо». Позже в 2015 году против беларуса и еще 11 бойцов батальона возбудили уголовное дело. Военнослужащих обвиняли в пытках, изнасилованиях, похищении людей и других тяжких и особо тяжких преступлениях. В апреле 2017 года суд приговорил Ляшука к 10 годам лишения свободы, но в 2021 году он вышел на свободу.

С начала полномасштабной войны Ляшук воевал на стороне Украины.