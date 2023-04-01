В Дзержинске проходят обыски и задержания; вчера там вывесили украинский и бчб‑флаги

В Дзержинске проходят обыски у местных жителей. Вчера там у трассы вывесили три флага: бчб, украинский и «Правого сектора», сообщает телеграм-канал Койданава.

Как утверждает источник «Медиазоны», вчера днем милиционеры приехали снимать флаги у трассы вместе с машиной разминирования. Сегодня начались обыски. Источнику известно о более чем десяти обысках; троих людей из разных домов по улице Тихой силовики выводили в наручниках. Некоторых горожан уже отпустили после опроса в РОВД и проверки телефонов.