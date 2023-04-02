Baza: Софью Сапегу отправят отбывать наказание в Россию

Софья Сапега может в скором времени вернуться в Россию, беларуская сторона не возражает против того, чтобы она отбыла остаток срока на родине, пишет телеграм-канал Baza со ссылкой на адвоката Софьи, Антона Гашинского.

По словам адвоката, родители Софьи подали ходатайство в Минюст России о переводе дочери. Беларуская сторона дала согласие.



«Сейчас семья Сапеги ждет суда в России, который должен установить срок отбывания наказания Софьи на родине. После этого ее перевод в другую страну станет технически возможен», — пишут авторы канала.



6 мая 2022 года Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам колонии по двум уголовным статьям — о разжигании вражды (статья 130 УК) и незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни (статья 179 УК).

В августе прошлого года она была лишена вида на жительство в Беларуси, кроме того, ей отказали в помиловании.

Россиянку задержали 23 мая 2021 года вместе с экс-редактором Nexta Романом Протасевичем.