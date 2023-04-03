ОНТ: все задержанные по делу о диверсии в Мачулищах обвиняются по статье о теракте, совершенном организованной группой

Всем задержанным по делу о диверсии в Мачулищах предъявлено обвинение по статье о теракте, совершенном организованной группой (часть 3 статьи 289 УК), рассказал заместитель начальника Следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире телеканала ОНТ.

По словам диктора, диверсия была совершена «организованной группой под управлением иностранных спецслужб». Всего, по словам ведущей новостей, задержаны около 30 человек.

В сюжете показали лица пятерых задержанных. Среди них — украинец Николай Швец, о задержании которого стало известно в начале марта.

Схрон с дронами и сорвавшийся побег через Столин. Провластная версия диверсии на военном аэродроме в Мачулищах

26 февраля BYPOL рассказал, что на аэродроме «Мачулищи» произошло два взрыва. Позже тало известно, что поврежден разведывательный самолет А-50У, который отправился на ремонт в Таганрог.