Силовики отчитались о задержании в Дзержинске пятерых человек

Силовики отчитались о задержании пятерых жителей Дзержинска. Видео с задержанными опубликовал провластный канал «Книга ГУ "База"».

На видео задержанные говорят о причинах задержания: мужчина в коричневом худи говорит о том, что он был подписан на «экстремистский» канал; девушка в сером пальто, женщина в желтой кофте и другая жительница Дзержинска в серой мастерке «участвовали в несанкционированном митинге» в Минске; мужчина с наручниками и в черной куртке рассказал, что принимал участие в митингах с «августа по октябрь» и был подписан на «экстремистские телеграм-каналы».

Правозащитный центр «Вясна» пишет, что в городе за три дня были задержаны 45 человек, однако «большую часть из них» отпустили. Правозащитники связывают активность силовиков со взрывном устройством, которое нашли при дороге около города. Официальной информации про это не было.