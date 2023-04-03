Главреда «Региональной газеты» подозревают в «распространении ложной информации» о Беларуси

Генпрокуратура отчиталась об уголовном деле за «распространение ложных сведений, дискредитирующих Беларусь и ее органы власти» против редактора регионального издания. Судя по всему, речь идет о задержанном редакторе «Региональной газеты» Александре Манцевиче — об уголовном деле против него ранее сообщала БАЖ.

По версии прокуратуры, редактор вместе с другими людьми с 1 января 2020 года по 15 марта 2023 года распространял в издании и его страницах в интернете «ложные сведения». Информация в статьях была направлена на «причинение вреда государственным и общественным интересам, подрыв авторитета Беларуси и ее органов власти, нанесение ущерба национальным интересам, дестабилизацию обстановки, формирование ложных представлений о несоблюдении прав и свобод граждан», считают в ведомстве.

В пресс-релизе прямо не говорится, что Манцевичу вменяют дискредитацию Беларуси (статья 369-1 УК), но приводится справка о том, что по этой статье суд может назначить до 4 лет лишения свободы.

Силовики задержали Александра Манцевича 15 марта и провели обыск у него дома в Вилейке. С тех пор он остается за решеткой.

«Региональная газета» — независимое издание Молодечно и региона. В 2022 году беларуские власти признали материалы издания экстремистскими. С тех пор редакция работает в социальных сетях.