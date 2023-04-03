Гродненская епархия рассказала, что демонтированный памятник поэтессы Ларисы Гениюш — «в надежном месте»

Демонтированный памятник поэтессы Ларисы Гениюш находится «в надежном месте», рассказали блогу «Люди» в Гродненской епархии.

— Поскольку Гродненская епархия отношения к демонтажу не имеет, соответственно, у нас нет информации, когда он вернется на свое место и вернется ли. Решение этих вопросов от епархии не зависит, — рассказали блогу.

Ранее о том, что памятник находится в зельвенской церкви написала «Народная Воля».

30 марта памятник поэтессе, который находился на территории храма Святой Живоначальной Троицы, исчез.

За снос памятника боролась гродненская провластная активистка Ольга Бондарева. За день до исчезнования монумента, она получила отказ от Зельвенского райисполкома.