Глава КГБ: за «совершение агентурных мероприятий» в Беларуси задержаны граждане Польши и стран Балтии

За «совершение агентурных мероприятий» в Беларуси задержаны граждане Польши и стран Балтии, сообщает «Белта» со ссылкой на главу КГБ Ивана Тертеля.

Тертель утверждает, что «в отношении Беларуси была активизирована разведывательно-подрывная деятельность», и КГБ задержал «некоторое количество граждан Польши при совершении активных операций по агентурной связи на нашей территории».

«Конечно, польская сторона любыми способами хочет добиться обмена на кого-либо из этих своих граждан. Однако никто из задержанных ими лиц, работающих якобы в интересах Республики Беларусь, задач спецслужб Республики Беларусь не выполняет», — сказал Иван Тертель.

Среди задержанных есть и граждане стран Балтии, утверждает глава КГБ. О конкретных причинах и обстоятельствах задержания не сообщается.

Также Иван Тертель рассказал, что в Беларуси задержали «десятки граждан Украины» за «попытки совершения терактов, разведывательно-подрывную и шпионскую деятельность». Когда были задержаны украинцы, неизвестно.

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Глава КГБ сообщил, что ведомство «имеет контакты со всеми службами мира» и что к комитету «обратилась в том числе украинская сторона», попросив «поменять своих некоторых граждан на кого-то».

«Мы посмотрели на предложенный список — не нужны нам наркоманы, насильники и прочие, которые отбывают у них наказание», — сказал Тертель.