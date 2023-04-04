Силовики задержали доцентку университета за слив информации каналу «Беларусь головного мозга»

Провластный телеграм-канал «Книга ГУ "База"» опубликовал пост о задержании «доцента одного из ведущих вузов». Задержанную авторы канала обвинили в «систематическом сливе информации зарубежным запрещенным организациям».

Как пишет «Наша Ніва», задержанная — 49-летняя Оксана Уланович. С 2014 года она была доценткой кафедры теории и практики перевода БГУ, преподавала в нескольких университетах.

Силовики вышли на доцентку «в ходе обработки данных утечки из бота обратной связи» телеграм-канала «Беларусь головного мозга» за 2020-2022 года.

«Получая деньги от государства, она призывала к нарушению закона, оскорбляла государственную символику и отправляла внутреннюю информацию об университете и коллегах, прекрасно понимая, что за такое могут уволить», — пишет канал.

К посту прикреплены скриншоты сообщений, отправленных задержанной, как утверждает канал, в бот БГМ. Авторы канала пишут, что женщину уволили, сейчас с ней «проводятся следственные действия».