«Белсат»: главу Союза поляков Анжелику Борис освободили из‑под домашнего ареста и прекратили уголовное дело

Главу беларуского Союза поляков Анжелику Борис освободили из-под домашнего ареста, пишет «Белсат». Телеканал утверждает, что против Борис прекратили уголовное дело «в связи с отсутствием преступления».

По информации «Белсата», Борис вместе с матерью вызвали в Минск, где ей вручили постановление о прекращении уголовного дела.

Позже информацию об освобождении Борис подтвердил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, отметив, что «это шаг в правильном направлении».

Во время обращения к народу и парламенту об Анжелике Борис упомянул Лукашенко, однако не объяснил, прекращено ли против нее уголовное дело и в связи с чем.

«Передайте им, что Борис мы им не отдадим. Это человек, который понимает, что происходит, взрослая женщина. Ее мама когда-то просила за нее. Вы знаете, что я ее амнистировал, помиловал или как там. Мы ее не собираемся никому отдавать и мы её не ограничиваем в перемещениях. Хочет Польшу — она недавно была-поехала в Польшу. Вроде мама там даже операцию какую-то перенесла. Захотела в Грузию — пожалуйста, мы не против», — сказал политик.

Анжелику Борис задержали 23 марта 2021 года. Ее обвинили в разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК). Спустя год Борис перевели на домашний арест.

Всего по «делу Союза поляков» задержали пять человек. В мае 2021 года Ирену Бернацкую, Марину Тишковскую и Анну Панишеву отпустили, они уехали в Польшу. Пятого фигуранта, журналиста Анджей Почобут, суд приговорил к 8 годам колонии.

Обновлено в 14:54. Добавлен комментарий МИД Польши.