Власти отменили беларускую латинку и добавили транслитерацию с русского языка

Власти отменили инструкцию по транслитерации географических объектов на беларускую латинку. Теперь названия на картах, указателях и табличках можно будет транслитерировать с русского языка. Такое постановление появилось на Национальном правовом портале.

Государственный комитет по имуществу утвердил новую инструкцию «по передаче наименований географических объектов с белорусского и русского языков на другие языки и транслитерации наименований географических объектов буквами латинского алфавита».

Ключевое изменение касается правил транслитерации. Если раньше названия всех объектов транслитерировались исключительно с беларуского языка по правилам беларускай латинки, то сейчас названия рек, улиц и городов можно переносить на латинское написание и с русского языка.

В новой инструкцию убрали употребление надстрочных знаков ˘ и ´, пишет «Зеркало». В традиционной беларуской латинке они передают шипящие и мягкие свистящие звуки: Ž ž (ж), Č č (ч), Š š (ш), ć (ць), ś (сь), dź (дзь) и так далее. Теперь шипящие звуки передаются по правилам английского языка: Zh, Ch, Sh.

В январе провластная активистка Ольга Бондарева опубликовала документ о поручении Лукашенко постепенно исключить применение латинки.