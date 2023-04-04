На госТВ рассказали о задержании айти‑специалиста по делу о диверсии в Мачулищах

На госканале ОНТ рассказали о задержании по делу о диверсии в Мачулищах Дмитрия Мостового, айти-специалиста из Сенницы. По версии следствия, он организовал трансляцию с аэродрома в Мачулищах. Мостовой обвиняется по статьям о содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК) и измене государству (статья 356 УК).

Как сказано в фильме, опубликованном каналом, Дмитрий Мостовой связался с мониторинговым проектом «Беларускі гаюн» и предложил помощь. Дом Мостового, как утверждается в фильме, находится в 900 метрах от аэродрома, а окна выходят на «дальний привод аэродрома Мачулищи», точку, где самолеты заходят на посадку, или взлетают.

Как заявили в эфире ОНТ, Дмитрий Мостовой подключил ноутбук дочери и транслировал происходящее на аэродроме через Скайп, трансляция велась с 26 января по 10 февраля. После этого, по версии силовиков, трансляция велась и через камеры видеонаблюдения на доме.