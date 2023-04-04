Жителя Заславля обвиняют в том, что он оскорблял власть в интернете, «не выбирая выражений»

СК предъявил обвинение жителю Заславля в том, что он, «не выбирая выражений в интернете, оскорблял президента, высших должностных лиц государства и судей», сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, руководитель стоматологической клиники из Заславля «был активным подписчиком радикальных телеграм-каналов», где «неоднократно оставлял оскорбительные комментарии в адрес представителей власти, а также угрожал их родственникам физической расправой».

СК утверждает, что установил 16 случаев «преступной деятельности» обвиняемого. Его задержали в октябре прошлого года. Мужчине предъявлено обвинение в оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), публичном оскорблении представителя власти (статья 369 УК) и оскорблении судьи (статья 391 УК).