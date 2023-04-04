Суд в Минске приговорил к 14 и 7,5 годам колонии двух минчан, их обвинили по нескольким статьям, в том числе об измене государству

Минский городской суд приговорил Ольгу Соломеник и Владимира Трифонова к 7,5 и 14 годам колонии соответственно. Приговор был оглашен в октябре прошлого года, только сейчас о нем стало известно, пишет правозащитный центр «Вясна».

Соломеник и Трифонова судили по статьям об измене государству (часть 41 статьи 356 УК) и незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия (часть 2 статьи 295 УК). Подробности по делу не известны — суд проходил в закрытом режиме, а на самом уголовном деле, как пишут правозащитники, стоит гриф секретности.

Ольга Соломеник и Владимир Трифонов фигурировали в фильме госканала ОНТ «Манкурты». В фильме сообщалось о задержании подполковника КГБ Алексея Храловича. Хралович, по версии сотрудников канала, был причастен к передаче телеграм-каналам разговоров пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт с разными официальными лицами.

Алексей Хралович, как было сказано в фильме, включился в оперативную игру силовиков, в итоге было задержано пять человек, в том числе — Ольга Соломеник и Владимир Трифонов.