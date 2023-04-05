Департамент финансовых расследований отчитался о шести уголовных делах после проверки репетиторских центров «100 баллов»

Департамент финансовых расследований возбудил шесть уголовных дел после проверок репетиторских центров «100 баллов», сообщает канал ведомства. По каким статьям — не уточняется.

По информации силовиков, учредители образовательных центров Евгений Ливянт, Алексей Иванов и еще 6 неназванных человек, с 2012 года зарегистрировали 5 юрлиц под общим брендом.

По мнению ДФР, около 180 репетиторов зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей «с целью миниманизации налогов». За услуги родители учеников платили в адрес репетиторских центров, которые половину полученных средств перечисляли в адрес ИП по «фиктивным договорам оказания услуг».

Ведомство делает вывод, что таким образом преподавателя «фактически являлись работниками репетиторских центров», а с их зарплаты не был уплачен подоходный налог и взносы в ФСЗН в более чем 3,6 млн рублей.

Сообщается, что подозреваемые «в добровольном порядке» погашают «причиненный ущерб». В бюджет поступило более 630 тысячи рублей.