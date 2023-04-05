Уроженца Чернигова, работавшего в Витебском облисполкоме, обвиняют в «агентурной деятельности» в пользу Украины

Уроженца Чернигова Андрея Шмая, работавшего в Витебском облисполкоме, обвиняют в «агентурной деятельности» (статья 358-1 УК), пишет «Зеркало» со ссылкой на фильм ОНТ.

В сюжете рассказали, что Шмай до переезда в Витебск семь лет работал инспектором в пункте пропуска «Новые Яриловичи» на украинско-беларуской границе.

В 2013 году он переехал в Витебск и устроился в облисполком рабочим-ремонтником. Шмай не имел доступа к документам, «зато уши и глаза слышали и видели очень хорошо», утверждают авторы сюжета.

По версии ОНТ, «в последний год» он отправлял информацию о работе ведомства своему младшему брату Руслану — заместителю командира управления «Север» по оперативным вопросам в Чернигове. Руслан, как утверждается в сюжете, интересовался информацией «о мероприятиях по усилению облисполкомов» и попросил Андрея сообщать, «если будет меняться обстановка»

В фильме рассказали, что братья переписывались через мессенджер Signal и периодически удаляли сообщения.

Андрея Шмая задержали в Витебске в январе прошлого года. Сейчас он находится в СИЗО.