Белстат не будет раскрывать данные, причиняющие вред национальной безопасности

Белстат официально может не раскрывать некоторые статистические данные. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом портале.

В новую инструкцию о распространении статистических данных Белстат включил пункт, позволяющий не раскрывать беларусам отдельную информацию. Запрет будет действовать, если распространение данных может «причинить вред национальной безопасности Республики Беларусь, общественному порядку, нравственности, правам и законным интересам юридических и физических лиц».

Также Белстат может не предоставлять информацию по запросу «при наличии ограничений» на ее распространение и представление. Статистический комитет планирует сообщать о причинах отказа.