Милиционеры по доносу задержали 30‑летнюю минчанку; в квартире обнаружили бчб‑флаг и пневматическое оружие

Милиционеры в Минске задержали 30-летнюю программистку, сообщает МВД. В квартире у минчанки обнаружили бчб-флаг и пневматическое оружие: автомат и четыре пистолета.

Как утверждает ведомство, программистку задержали после того как о ней службе 102 рассказал минчанин: «Проходя мимо многоэтажки на улице Гинтовта увидел на шестом этаже "бчб-полотно" и посчитал это недопустимым», — рассказали в МВД.

Задержанная на милицейском видео сказала, что «бчб-полотно» повесила «для интерьера, чтобы самой его видеть». На вопрос, зачем столько амуниции, минчанка ответила, что «она прикольная, интересно выглядит и стреляет».

В сюжете МВД упомянули, что программистка подписана на «экстремистские» телеграм-каналы. Минчанку задержали, сейчас она находится в ИВС.