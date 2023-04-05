Экс‑кандидат в президенты Андрей Дмитриев признал вину в суде

Экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев полностью признал вину в суде, передает «Белта».

Политика обвиняют в грубом нарушении порядка (статья 342 УК). По версии прокурора, Дмитриев трижды участвовал в акциях протеста, на которых находился на проезжей части вместе с другими протестующими и блокировал движение транспорта.

В суде политик сказал, что «старался двигаться по пешеходным зонам, но когда было много людей, приходилось выходить на проезжую часть».

Силовики задержали экс-кандидата в президенты и сопредседателя движения «Говори правду» Андрея Дмитриева 11 января.