Прокуратура направила в суд дело против гродненца, который избил отчима палкой из‑за творожного сырка

Прокуратура передала в суд дело против гродненца Л., который избил отчима палкой из-за творожного сырка, говорится на сайте Гродненского горисполкома. Жителю Гродно вменяют умышленное причинение легкого телесного повреждения (статья 153 УК).

По информации прокуратуры, в конце ноября прошлого года принявший алкоголь Л. не поделил с отчимом сырок, который стоил 1 рубль 62 копейки.

«Гражданин ранее 9 раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за угрозу убийством в отношении отчима», — рассказали в ведомстве.