Суд приговорил экс‑кандидата в президенты Андрея Дмитриева к 1,5 годам колонии
Суд приговорил экс‑кандидата в президенты Андрея Дмитриева к 1,5 годам колонии
6 апреля 2023, 16:24
 
 
 
 
 

Суд Московского района Минска приговорил экс-кандидата в президенты Андрея Дмитриева к полутора за грубое нарушении порядка (статья 342 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Силовики задержали Андрея Дмитриева 11 января. По версии прокурора, Дмитриев трижды участвовал в акциях протеста, на которых находился на проезжей части вместе с другими протестующими и блокировал движение транспорта.

Политик полностью признал вину в предъявленных обвинениях и сказал, что «старался двигаться по пешеходным зонам, но когда было много людей, приходилось выходить на проезжую часть».

     
Ещё 25 статей