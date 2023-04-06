Суд приговорил экс‑кандидата в президенты Андрея Дмитриева к 1,5 годам колонии

Суд Московского района Минска приговорил экс-кандидата в президенты Андрея Дмитриева к полутора за грубое нарушении порядка (статья 342 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Силовики задержали Андрея Дмитриева 11 января. По версии прокурора, Дмитриев трижды участвовал в акциях протеста, на которых находился на проезжей части вместе с другими протестующими и блокировал движение транспорта.

Политик полностью признал вину в предъявленных обвинениях и сказал, что «старался двигаться по пешеходным зонам, но когда было много людей, приходилось выходить на проезжую часть».