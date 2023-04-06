Польша отказалась от организации этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин из‑за допуска спортсменок Беларуси и России

Польская ассоциация фехтования отказалась от организации этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин, который должен был состояться 21-23 апреля в Познани, отмечают организаторы в своем заявлении.

Соревнования отменили из-за того, что Международная федерация фехтования разрешила участвовать в них спортсменкам из Беларуси и России.

«Польская ассоциация фехтовальщиков поддерживает Украинскую федерацию фехтования в ее усилиях по отстранению от соревнований и мировой фехтовальной среды людей, поддерживающих жестокую войну в Украине и поддерживающих режим Владимира Путина, именно поэтому, как организатор Кубка мира в Познань, он не мог смириться с такой ситуацией», — отмечает Польская ассоциация фехтования в заявлении.