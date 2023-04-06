Суд приговорил минчан, вывесивших бчб и украинский флаг, к срокам до пяти лет колонии

Судья Мингорсуда Дина Кучук вынесла приговор в отношении пятерых минчан, вывесивших в сентябре 2022 года бчб и украинский флаги на фасаде дома, пишет правозащитный центр «Вясна».

Пятеро минчан обвинялись по статьям о создании экстремистского формирования (часть 3 статьи 361-1 УК) и содействии экстремистской деятельности (часть 2 статьи 361-4 УК). Денис Ворозов, Вячеслав Пантюшенко, Ольга Терех и Екатерина Зарецкая осуждены на пять лет колонии, Владимир Лавор —на четыре года и девять месяцев колонии.

Пятерых минчан задержали в сентябре прошлого года. Изначально им предъявили обвинение в злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339), однако потом статьи изменили на «экстремистские».

После их задержания канал в мобильном приложении Zello, через который они общались во время проведения акции, был признан экстремистским формированием.