Два беларуских священника вышли из‑под юрисдикции Московского патриархата

Два беларуских священника, Александр Кухта и Георгий Рой вышли из-под юрисдикции Московского патриархата и приняты во Вселенский Патриархат, пишет телеграм-канал «Хрысціянская візія».

Протоиерей Георгий Рой и иерей Александр Кухта — священники Беларуской Православной Церкви, вынужденные уехать в Литву от преследований из-за своей антивоенной и демократической позиции. Они обратились к Патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой принять их под свой омофор, поскольку «по соображениям совести они не могут продолжать находиться в юрисдикции Московского Патриархата».

Патриарх рассмотрел прошения священников и принял их под свой омофор.

На Пасху 2023 года в Вильнюсе состоится первое богослужение, которое совершат беларуские священники. Как пишет «Хрысціянская візія», детали о месте и времени богослужения будут известны позже.