ГУБОПиК не нашел признаков «экстремизма» в романе Виктора Мартиновича «Рэвалюцыя» и вернул реабилитированный тираж, об этом написал на своей страничке в фейсбук бывший директор издательства «Беларускі кнігазбор» Геннадий Винярский.

ГУБОПиК проверял роман Виктора Мартиновича «Рэвалюцыя» на «экстремизм» с 2021 года.

«З 2021 года шматразова меў справы з усімі, здаецца, праваахоўнымі і кантрольнымі органамі. Сёння быў у ГУБАЗіКу. Вынік — забраў рэабілітаваныя кнігі Віктара Марціновіча "Рэвалюцыя"», — написал Геннадий Винярский.

13 января 2021 года сотрудники ДФР приходили в офис «Беларускі кнігазбор» и домой к его директору. У издательства забрали цифровую технику и полтысячи экземпляров романа Виктора Мартиновича «Рэвалюцыя». Аккаунт издательства заблокировали. Винярского отпустили в тот же день под подписку о неразглашении. 17 июля издательству вернули технику, изъятую во время обыска.