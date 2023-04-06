«Наша ніва»: силовики задержали финансового директора часового завода «Луч»

Силовики задержали Алексея Солоненко, финансового директора Минского часового завода «Луч», пишет «Наша Ніва».

Днем пресс-служба МВД Беларуси сообщила о задержании за «деструктивную деятельность» заместителя директора одного из минских заводов. «Наша Ніва» при помощи группы хакеров «Киберпартизаны» выяснила, что речь идет именно о Солоненко.

Как сказано в пресс-релизе МВД, задержанный разместил на своей странице в соцсети «информацию экстремистского характера», а также написал о том, что перечислял деньги в «организацию, признанную экстремистской».