Суд заочно приговорил политика Валерия Цепкало к 17 годам колонии

Минский областной суд заочно, по процедуре «специального производства», приговорил политика Валерия Цепкало к 17 годам колонии, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Цепкало признали виновным в получение взятки в особо крупном размере, злоупотреблении служебными полномочиями, ложном доносе о совершении преступления, призывам к действиям против нацбезопасности, создании экстремистского формирования и руководство им, финансировании экстремистской деятельности, клевете и публичном оскорблении Лукашенко, дискредитации Беларуси.

Также он лишен права занимать должности, «связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей».

Sputnik пишет, что Цепкало должен возместить ущерб 2,3 миллиона беларуских рублей . Он должен оплатить сумму ущерба в течении месяца, иначе будет конфисковано его движимое и недвижимое имущество, на которое наложен арест.

По версии обвинения, Цепкало, находясь в должности директора ПВТ, получил взятку в размере 151 715 евро за выбор определенной компании для строительства объекта «Администрации Парка высоких технологий». Деньги перечислили на счет подконтрольной Цепкало компании на Кипре, писала генпрокуратура.

Кроме того, за организацию оплаты строительных работ политику провели проектно-изыскательные работы по строительству дома, оплатили ему и близким родственникам отдых в Крыму, отмечало ведомство.

Как писала генпрокуратура, что Цепкало покинул Беларусь не позже 24 июля 2020 года и «позиционировал себя как приверженец политического движения, которое противостоит целям и интересам действующей власти», чтобы его не выдали беларуским силовикам.

В декабре СК сообщил о начале «специального производства» в отношении политика.

Обновлено в 16:10. Добавлена информация Sputnik о сумме ущерба.