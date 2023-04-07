Суд приговорил дважды осужденную Викторию Кульшу к еще одному году колонии

Суд Речицкого района приговорил дважды осужденную Викторию Кульшу к еще одному году колонии по статье о злостном неповиновении администрации (часть 1 статьи 411 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Инженерку задержали 4 ноября 2020 года. По версии обвинения, она администрировала канал "Водители 97%". Кульшу приговорили к 2,5 годам колонии по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 и часть 2 статьи 342 УК).

В июне 2022 года девушку приговорили к еще одному году колонии по статье о злостном неповиновении администрации. Среди нарушений, у нее было "уничтожение письма, написанного дочке", "выход в туалет без предупреждения", расстегнутая пуговица в пальто — всего 34 нарушения.

За полгода в колонии Кульша провела в ШИЗО 92 дня, ее поместили в ПКТ на полгода.

31 января стало известно, что против нее возбудили новое уголовное дело по статье о злосном неповиновении. Окончательные срок после трех приговоров составляет 4,5 года колонии.