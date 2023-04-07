Осужденный за «дискредитацию» армии россиянин Алексей Москалев находится в СИЗО Жодино

Осужденный за «дискредитацию» армии (статья 280.3 УК РФ) россиянин Алексей Москалев находится в СИЗО Жодино, сообщает Daily Storm со ссылкой на российский МИД.

«По состоянию на 4 апреля сего года указанный гражданин переведен в СИЗО города Жодино, где ожидает решения о депортации», — рассказали в российском МИД.

Дипломаты предполагают, что он будет передан России для отбывания наказания. По их словам, Москалев не жаловался на здоровье, а обращения от его родственников или адвокатов «не поступали».

В прошлом году российские силовики заинтересовались антивоенным рисунком дочери россиянина Марии Москалевой. Тогда Москалева оштрафовали за комментарий о «дискредитации армии» в «Одноклассниках». После нашли еще один комментарий и завели уголовное дело. Дочь Москалева поместили в приют.

Приговор Алексею Москалеву огласили 28 марта, сам он на суде не присутствовал. После оглашения пресс-секретарь суда сообщила, что Москалев сбежал из-под домашнего ареста.

30 марта его задержали в Беларуси по запросу российской полиции.

5 апреля мать дочери забрала ее из приюта в Тульской области. Мать говорила, что собирается «отбить политику, антипропаганду и рисунки» дочери после того, как заберет ее к себе.