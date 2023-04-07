Прокурор предъявил новое обвинение создателю NEXTA Степану Путило

В Минском областном суде, где продолжается процесс над Степаном Путило, Яном Рудиком и Романом Протасевичем, прокурор предъявил новое обвинение в отношении создателя Nexta, пишет Sputnik.

Всем троим ранее инкриминировалось разжигание социальной вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК), организация массовых беспорядков (часть 1 и 3 статьи 293 УК), грубое нарушение порядка (части 1 и 2 статьи 342 УК), призывы к захвату власти (часть 3 статьи 361УК), создание экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК), клевета и публичное оскорбление Лукашенко (часть 2 статьи 367, часть 2 статьи 368 УК).

Кроме того, Степану Путило и Яну Рудику в разном сочетании вменяется заговор с целью захвата власти неконституционным путем (часть 1 статьи 357 УК), финансирование экстремистской деятельности (часть 2 статьи 361-2 УК), дискредитация Республики Беларусь (статья 369-1 УК).

Отдельно Степану Путило также инкриминирована организация деятельности террористической организации (часть 1 статьи 290-5 УК).

В новом обвинении конкретизировано описание преступных деяний обвиняемого и из перечня статей, инкриминируемых Путило, убрали неоднократное грубое нарушение порядка (часть 2 статьи 342 УК) и подготовку лиц для участия в массовых беспорядках (часть 3 статьи 293 УК).

Таким образом, в настоящее время Степан Путило обвиняется по следующим статьям:

разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК);

организация массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК);

организация действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК);

причинение вреда национальной безопасности (часть 3 статьи 361 УК);

создание экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК);

публичное оскорбление Лукашенко (часть 2 статьи 367, часть 2 статьи 368 УК);

заговор с целью захвата государственной власти (часть 1 статьи 357 УК);

финансирование экстремистской деятельности (часть 2 статьи 361-2 УК);

дискредитация Республики Беларусь (статья 369-1 УК).

организации деятельности террористической организации (чать 1 статьи 290-5 УК).

В суде объявлен перерыв до 13 апреля. Ожидается, что в этот день новое обвинение огласят Роману Протасевичу и Яну Рудику.