Суд признал всю продукцию слуцкой газеты «Инфо-курьер» «экстремистской»

Суда Партизанского района Минска признал всю продукцию слуцкой газеты «Инфо-курьер» «экстремистской» . Соответствующая информация появилась в республиканском списке «экстремистских» материалов.

Ранее этот же суд признал только 6 статей газеты про события 2020 года «экстремистскими» материалами.

Помимо печатного издания экстремистскими материалами признаны сайт с названием «Kurjer.info-Слуцк», группа «ВКонтакте» с названием «Слуцкий курьер», группа в социальной сети «Одноклассники» с названием «Слуцк, новости Слуцка — газета Iнфа-Кур’ер», страница в фейсбуке с названием «Новости Слуцка в Фейсбук», телеграмм-канал с названием «Слуцкая Телега», телеграмм-чат с названием «Слуцкая Телега-чат», канал на YouTube с названием «Слуцк, газета "Инфо Курьер"», инстаграмм-аккаунт с названием «Слуцк |kurjer.info», и логотипы этих страничек.

15 марта в редакции газеты прошли обыски, а провластный канал вскоре опубликовал «покаянные» видео с журналистами. Сегодня после 15 суток ареста на свободу вышли редакторы Сергей Станкевич и Олег Рубченя.