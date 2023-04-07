В некоторых частных аптеках запретят продавать лекарства по рецептам

В негосударственных аптеках пятой категории запретят продавать лекарства по рецептам. Это следует из постановления министерства здравоохранения, опубликованное 22 февраля. Изменения вступят в силу с 1 июня.

В городе Смолевичи, например, летом останется три аптеки, где можно купить лекарства по рецепту в будние дни и лишь одна, где это можно будет сделать в воскресенье, обращает внимание «Зеркало». Cогласно данным проекта 103.by, всего в городе — 18 аптек.

Почти половину беларуского рынка занимают частные сети аптек — около 1850 из 3600. Аптеки делятся на пять категорий — от крупных, первой категории, в которых кроме торгового зала должны быть помещения для работников, производства и хранения лекарств, до пятой категории, основное требование к которым раньше было — площадь не менее 25м2.

Согласно правкам, теперь аптеки пятой категории смогут продавать только те препараты, на которые не требуется рецепт врача. Исключение сделают для тех аптек, которые бесплатно и льготно обеспечивают лекарствами и перевязочными материалами «некоторые группы граждан». Этим, в свою очередь, занимаются только государственные аптеки.