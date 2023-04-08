Власти не разрешили пасхальные службы возле Красного костела, приравняв их к массовым мероприятиям

Власти отказали общине «Римско-католический приход костела Святого Симона и Елены» в просьбе провести пасхальные службы возле храма, сообщает община.

«Мы обращались к властям с просьбой разрешить богослужения на пасхальные торжества, однако получили ответ — нельзя. Вот такое "пасхальное поздравление"», — говорится в обращении.

В своем ответе общине Мингорисполком ссылается на то, что Красный костел принадлежит КУП «Мінская спадчына», а сам костел после пожара не может принимать верующих. Далее чиновники сослались на закон о массовых мероприятиях и предупредили общину об ответственности.

26 сентября 2022 года в Красном костеле произошел пожар. После этого КУП «Мінская спадчына» расторгла договор безвозмездного пользования с общиной по причине «невозможности эксплуатации» и попросила верующих забрать имущество из храма.

В феврале 2023 года в Красный костел пустили священников и костельный комитет, для того, чтобы оценить ущерб, причиненный имуществу прихода во время пожара.