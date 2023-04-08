Сестра осужденного адвоката Максима Знака вместе с мужем и сыном уехала из Беларуси

Ирина Козикова, сестра осужденного адвоката Максима Знака, вместе с мужем и сыном выехала из Беларуси. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

Юрий Козиков защищал Максима Знака и бывшего следователя Евгения Юшкевича. 20 марта силовики задержали адвокатов, работающих по политическим делам, в том числе и Козикова. Адвокату назначили 15 суток ареста. После его освобождения семья выехала из Беларуси.

«Я магу дыхаць. Толькі зараз магу. Мае даражэнькія сябры, наша сям'я была вымушана з'ехаць з краіны. Бачыць сусвет, мы ніколі не хацелі з'язджаць. Я заўсёды казала, што адзіная рэч, якая можа прымусіць нас з'ехаць — гэта пагроза бяспецы маёй сям'і. На жаль, гэта адбылося і апасля вобшука і 15 содняў майго мужа мы прынялі такое рашэнне», — написала Ирина Козикова у себя в инстаграме.

Сейчас семья находится в Вильнюсе, но планирует переезд в Польшу.

Максима Знака приговорили к 10 годам колонии. Его признали виновным в публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК) и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (статья 357 УК).