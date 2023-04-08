Слуцкая газета «Инфо‑курьер» закрывается после признания всех материалов «экстремистскими»

На сайте слуцкой газеты «Инфо-курьер» появилось обращение к читателям. В нем редакция сообщает, что вынуждена прекратить выпуск печатной газеты, а также не может продолжать работу в интернете.

«Благодарим! За прожитые 23 (с лихвой) года нам не стыдно! Простите за такой обидный и непредсказуемый финал! Мы его не выбирали», —написала редакция.

Суд Партизанского района Минска признал всю продукцию слуцкой газеты «Инфо-курьер» «экстремистской» .

15 марта в редакции газеты прошли обыски, а провластный канал вскоре опубликовал «покаянные» видео с журналистами. 30 марта после 15 суток ареста на свободу вышли редакторы Сергей Станкевич и Олег Рубченя.