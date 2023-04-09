Суд в Гродно назначил троим людям до 5 лет колонии за попытку бежать из Беларуси

Гродненский областной суд назначил до 5 лет колонии бывшему таможеннику Николаю Кулешову, ранее осужденной за участие в протестах Аните Бакунович и уклонявшемуся от армии Егору Курзину, передает правозащитный центр «Вясна».

Судья Виктор Сенько назначил Кулешову 5 лет колонии, Бакунович — 3,5 и Курзину — 3.

Кулешову вменили покушение на незаконное пересечение границы (часть 1 статьи 14 и часть 3 статьи 371 УК), участие в экстремистском формировании (часть 3 статьи 361-1 УК), кражу личных документов (статья 378 УК) и покушение на подделку документов или сбыт поддельных документов (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 380 УК).

Бакунович обвинили в участии в экстремистском формировании (часть 3 статьи 361-1 УК) и покушении на незаконное пересечение границы (часть 1 статьи 14 и часть 3 статьи 371 УК).

Кудину вменили покушение на незаконное пересечение границы (часть 1 статьи 14 и часть 3 статьи 371 УК) и уклонение от призыва (часть 1 статьи 435 УК).

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В сюжете «Беларусь 1» рассказали о задержании Кулешова, Бакунович и Кудина при попытке незаконно пересечь беларуско-литовскую границу в октябре 2022 года. В июне суд назначил Бакунович 2 года домашней химии по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).