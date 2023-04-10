Прокурор запросил 10 лет колонии адвокату Александру Данилевичу

В Минском городском суде гособвинитель запросил 10 лет колонии адвокату Александру Данилевичу, пишет юрист Дмитрий Лаевский. По его словам, это случилось на прошлой неделе, приговор огласят в понедельник.

Суд проходил в открытом режиме. Обвинение квалифицировало интервью «Трибуне» по статье о содействии экстремистской деятельности (часть 1 статьи 361-4 УК). Ранее прокуратура писала, что адвокату также инкриминируют пособничество в призывах к санкциям или иным действиям против национальной безопасности (часть 6 статьи 16 и часть 3 статьи 361 УК).

Лаевский пишет, что Данилевич не признал вину в полном объеме.

Данилевича задержали в мае 2022 года. В феврале того же года он подписал открытое обращение адвокатов и юристов за прекращение войны в Украине. После этого, по словам адвоката, в университете с ним поговорили два человека и попросили отозвать подпись. Данилевич отказался. 18 апреля стало известно, что его уволили из БГУ.