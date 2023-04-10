Минский городской суд приговорил адвоката Александра Данилевича к 10 годам колонии, написал юрист Дмитрий Лаевский.

Обвинение квалифицировало интервью «Трибуне» по статье о содействии экстремистской деятельности (часть 1 статьи 361-4 УК). Адвокату также инкриминировали пособничество в призывах к санкциям или иным действиям против национальной безопасности (часть 6 статьи 16 и часть 3 статьи 361 УК).

Гособвинитель считает, что Данилевич «путем дачи советов, указаний, предоставления информации, оказания иной помощи» помогал Александре Герасимене и Александру Опейкину. Лаевский уточняет, что по мнению обвинения, в обращениях в адрес международных спортивных организаций были просьбы о переносе спортивных мероприятий, призывы к введению санкций в отношении Беларуси и национального олимпийского комитета.

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Кроме того, Данилевич «подготовил и отредактировал текст не менее трех обращений» от представителей стачкомов, в которых «изложил ложные сведения о политической, экономической, социальной ситуации в Беларуси» и нарушении прав рабочих.

По словам юриста Дмитрий Лаевского, Данилевич не признал вину в полном объеме.

Данилевича задержали в мае 2022 года. В феврале того же года он подписал открытое обращение адвокатов и юристов за прекращение войны в Украине. После этого, по словам адвоката, в университете с ним поговорили два человека и попросили отозвать подпись. Данилевич отказался. 18 апреля стало известно, что его уволили из БГУ.