«Зеркало»: в Бресте застрелился солдат-срочник

В Бресте застрелился солдат-срочник 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, пишет издание «Зеркало». Это случилось в марте, но известно стало только сейчас. Имя и фамилия солдата не называется.

Информацию о гибели солдата «Зеркалу» подтвердили двое знакомых молодого человека. Знакомые срочника рассказали журналистам, что несколько лет назад он закончил школу.

— Все случилось недавно, может, в середине марта. Говорили, что был выстрел в лоб. Все удивлены, что так случилось, потому что особых проблем дома у мальчика не было на тот момент. Так говорят те, кто с ним общался, — передает слова знакомых погибшего издание.

Информации о смерти срочника в официальных источниках Министерства обороны Беларуси не было.

Еще один суицид произошел 20 марта. Тогда госпогранкомитет рассказал, что днем в помещении пограничного контроля «Высоко-Литовск» в деревне Оберовщина, который находится на границе с Польшей, обнаружили труп военного срочной службы «с признаками суицида». По информации ведомства, рядового 2003 года рождения призвали в октябре 2022 года, он проходил службу в Брестской пограничной группе.