Суд оштрафовал трех поручителей журналисток TUT.by Ольги Лойко и Елены Толкачевой на 18 500 рублей

Минский городской суд назначил по 18 500 рублей штрафа троим поручителям журналисток TUT.by Ольги Лойко и Елены Толкачевой, которые не явились на суд по делу TUT.by, пишет Sputnik.

У редакторки политико-экономического отдела Ольги Лойко и журналистки Елены Толкачевой была мера пресечения, не связанная с лишением свободы — личное поручительство. На суд по делу TUT.by они не пришли, потому что уехали из Беларуси, обеих объявили в розыск.

Минский городской суд оштрафовал каждого из поручителей Лойко и Толкачевой — Валерия Воронецкого, Евгения Прейгермана и Александра Швеца — на 500 базовых величин. Это максимальная сумма штрафа, предусмотренная статьей УПК о личном поручительстве.

Ольгу Лойко и Елену Толкачеву обвинили пособничестве в уклонении от уплаты налогов (часть 6 статьи 16 и часть 2 статьи 243 УК), разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и призывам к действиям против нацбезопасности Беларуси (часть 3 статьи 361 УК).

Минский городской суд приговорил главную редакторку TUT.by Марину Золотову и генеральную директорку издания Людмилу Чекину к 12 годам колонии. Суд проходил в закрытом режиме, дело рассматривала судья Валентина Зенькевич.

Вред нацбезопасности, неуплата налогов, разжигание вражды. Начинается суд по делу TUT.by — в чем обвиняют сотрудников крупнейшего медиа Беларуси

Силовики пришли в офисы TUT.by 18 мая 2021 года, на следующий день после годовщины со дня смерти основателя портала Юрия Зиссера. Обыски и задержания прошли в центральном и региональных офисах.