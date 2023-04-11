Силовики задержали активиста БСДП, освободившегося из колонии в конце марта

Силовики задержали активиста «Белорусской социал-демократической партии» Петра Константинова, который в марте вышел из колонии, следует из поста провластного телеграм-канала «Ближе к звездам. Гомель».

Константинова и еще шестерых человек задержали в рамках «отработки лиц, причастных к экстремистской деятельности». По какой статье они задержаны, не сообщается.

Активиста задержали по уголовному делу о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) в июне 2021 года в Жлобине. Через два месяца суд приговорил его к 2 годам колонии.