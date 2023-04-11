Провластный телеграм‑канал отчитался о задержании пинчанина за контрабанду и оскорбительные комментарии

Силовики задержали жителя Пинска за контрабанду и оскорбительные комментарии в телеграме, пишет провластный телеграм-канал «Первый рубеж».

По утверждению авторов канала, пинчанин занимался незаконными валютными операциями. В видео, опубликованном каналом, задержанный говорит, что во время обыска в его гараже нашли 1 миллион 400 гривен. Кроме того, добавляют авторы «Первого рубежа», житель Пинска писал оскорбительные комментарии в интернете.

Во время обыска у задержанного нашли фотоловушку, тепловизор, прибор ночного видения и глушилки для сотовой связи, пишет канал.