Бывший владелец магазина «Кубик» стал подозреваемым по уголовному делу

Бывший владелец магазина настольных игр «Кубик» Антон Янковский стал подозреваемым по статье о создании экстремисткого формирования или участии в нем (часть 3 статьи 361-1 УК), следует из ответа ГУБОПиК на обращение провластной активистки Ольги Бондаревой.

В документе говорится, что предприниматель стал подозреваемым во вхождении в экстремистское формирование 30 января. За неделю до этого суд арестовал Янковского по статьям о распространении нацистской символики (статья 19.10 КоАП) и экстремистских материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП).

В марте Ольга Бондарева обращалась в прокуратуру с просьбой «дать правовую оценку действиям» магазина «Кубик» и самого Янковского «в связи с попыткой реабилитации нацизма» из-за продажи книжных закладок с изображением поэтессы Ларисы Гениюш.

З рады БНР — у сталінскія лагеры. Хто такая Ларыса Геніюш, чый помнік знік у Зэльве

Антон Янковский — предприниматель и разработчик настольных игр, среди которых «Мова. Цудоўная» и «Тутэйшыя».