Силовики в Минске задержали россиянина за бело‑синюю наклейку на машине

Силовики в Минске задержали гражданина России из-за бело-синей наклейки на его машине, провластный телеграм-канал «Книга ГУ "База"» опубликовал «покаянное» видео с ним.

Задержанный на видео говорит, что живет и работает в Пскове, рассказывает, что купил машину и наклеил на нее наклейку с надписью «RUS».

По какой именно статье силовики задержали россиянина — не известно. Как утверждают авторы канала, «после отбытия наказания он будет депортирован на Родину, где ему наверняка тоже зададут несколько острых вопросов».

Бело-сине-белый флаг используется в качестве символа антивоенного простеста в России. Кроме того, его используют в подразделении ВСУ «Легион "Свобода России"», сформированном, по утверждениям украинских официальных лиц, из российских военнопленных и добровольцев, перешедших на сторону Украины. В Беларуси он не запрещен и не признан «экстремистским», «Легион "Свобода России"» в Беларуси также не имеет статуса экстремистского формирования или террористической организации.