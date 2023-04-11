БПЦ запретила проводить службы двоим священникам, вышедшим из‑под юрисдикции Московского патриархата

БПЦ запретила проводить службы уехавшим из Беларуси священникам Георгию Рою и Александру Кухте, которые перешли во Вселенский патриархат.

Архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний запретил протоиерею Георгию Рою в течение года проведение служб, нощение священнической одежды и преподание благословения. Его призвали покаяться и вернуться под юрисдикцию Русской православной церкви. В противном вопрос о его дальнейшем пребывании в священном сане будет решать церковный суд.

По указу митрополита Вениамина иерею Александре Кухте запрещено проводить службы бессрочно.

Причина запрета проводить службы в «самовольном переходе в юрисдикцию Константинопольского патриархата».

Протоиерей Георгий Рой и иерей Александр Кухта — священники Беларуской Православной Церкви, вынужденные уехать в Литву от преследований из-за своей антивоенной и демократической позиции. Они обратились к Патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой принять их под свой омофор, поскольку «по соображениям совести они не могут продолжать находиться в юрисдикции Московского патриархата».

Аляксандр Кухта — православный видеоблогер, автор канала «Батюшка ответит», у которого почти 48 тысяч подписчиков.

